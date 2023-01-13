YKS adayları Gri Koç Gökhan Müftüoğlu ile buluşuyor

Nevşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS)'ye hazırlanan üniversite adayı öğrencileri Gri Koç Gökhan Müftüoğlu ile buluşturuyor.

Türkiye çapında ‘Gri Koç' lakabıyla tanınan, birçok kente düzenlediği programlar ve sosyal medyadaki motivasyon seminerleriyle büyük bir öğrenci kitlesine hitap eden Gökhan Müftüoğlu Nevşehir'de öğrencilerle buluşacak. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, KTO Karatay Üniversitesi ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan programda Gökhan Müftüoğlu, 23 Şubat 2023 Perşembe günü saat 13:30'da YKS'yi Kazandıracak Taktikleri ve Sınav Stresinden Kurtuluş Taktiklerini Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde anlatacak.

Yazar Gökhan Müftüoğlu, etkili iletişim, sunum teknikleri, beden dili, liderlik, profesyonel öğrenci koçluğu, yaşam koçluğu, hafıza teknikleri, hızlı okuma gibi teknikleri öğrencilere yapmış olduğu seminerlerle anlatıyor.