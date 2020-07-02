YÖK Başkanı Saraç, NEVÜ Rektörü Aktekin'e atama kararnamesini tevdi etti

Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A Yekta Saraç'ın başkanlığında, yeni atanan rektörlerle birlikte YÖK'te yapılan toplantıya katıldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda 'Yeni YÖK' olarak yaptıkları çalışmalardan hareketle yeni atanan rektörlerden dilek ve beklentilerini dile getiren YÖK Başkanı Saraç, yeni rektörlere görevlerinde başarılar diledi. Toplantıda söz alan YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri de, yeni atanan rektörlere başarı dileklerini ilettiler. Yeni atanan üniversite rektörleri de toplantıda, atandıkları yeni görevle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Daha sonra YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve atanan tüm rektörlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmış atanma kararnameleri teslim edildi.