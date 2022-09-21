Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkarak yol kenarına uçan otomobilin tekerlekleri koptu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Göreme yolunda meydana gelen kazada sürücüsü tespit edilemeyen 50 UH 120 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın etkisiyle savrularak yol kenarına uçan otomobilin tekerlekleri koparken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.