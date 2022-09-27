Yol yapımı sırasında tesadüfen ortaya çıktı, 7 buçuk milyon yıllık fosiller bulundu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık köyündeki yol inşaat çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarıldıktan sonra koruma altına alınan fosil lokalitesinden çıkartılan fosillerin laboratuvar çalışmaları başladı. Elde edilen ilk bulgulara göre 7-8 buçuk milyon yıl önce Kapadokya'nın, Afrika'yı aratmayan bir yaşam alanına sahip olduğu ortaya çıktı.

2013 yılında yol yapım çalışmaları sırasında fosil kalıntılarına rastlanmasının ardından bölgede başlanılan paleontolojik kazı çalışmaları tamamlandı. Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığında Yeniyaylacık fosil lokalitesinde yapılan kazı çalışmalarında elde edilen, at, zürafa, gergedan, sırtlan başta olmak üzere çeşitli türlere ait kalıntılar KADAN laboratuvarında inceleniyor. NEVÜ bünyesindeki Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KADAM), sınıflandırılan fosil kalıntılarının uzun yıllar korunabilmesi ve sergilenebilmesi için çeşitli yöntemlerle güçlendiriliyor.

7 - 8 buçuk milyon yıllık fosil kalıntısı

İhlas Haber Ajansı Muhabirine açıklama yapan Pehlevan; “2013 yılında yol çalışması sırasında açığa çıkartılan lokalitemizde kazı çalışmaları 16 Temmuz tarihinde başladı ve 15 Eylül tarihinde sona erdi. Bu yılki kazı çalışmaları çok verimli geçti. Gergedanlara, hortumlu memelilere, atlara ve boş boynuzlu dediğimiz bovitlere ait oldukça güzel ve çok sayıda kafa tası, alt çene ve etraf kemiğinden oluşan güzel ve özel örnekler bulundu. Bulunan bu örneklerin ilk incelemesinde bizi; 7 buçuk, 8 buçuk milyon yıl öncesine götürdü” şeklinde konuştu.

Çalışmalar laboratuvarda devam ediyor

Yeniyaylacık köyündeki fosil lokalitesinden çıkartılan örneklerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAM) laboratuvarında incelemeye aldıklarını söyleyen Pehlevan; “Bulunan bu fosillerin onarılması, güçlendirilmesi ve tanımlama aşaması çalışmalarına başlandı. Bilimsel çalışmalar tamamlandığında bilimsel yayınlar yapılacak” dedi. NEVÜ Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yener Bektaş, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesinde yer alan Kapadokya'daki önemli buluntuların analiz edildiği araştırma merkezinin bölge açısından önemine değindi. Bektaş; "2018 yılında kurulan Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde Kapadokya Bölgesi'nin doğal jeolojik tarihi, antropolojisi ve bununla ilişkili olarak arkeolojik, kültürel, coğrafi ve tarihi ile ilgili çalışmalar yapan veya yapmak isteyen bilim insanları ile iş birliği yaparak, bu konudaki çalışmalara destek sağlamayı amaçlamaktadır” dedi.

Prof. Bektaş açıklamasında araştırma merkezimiz faaliyetlerine sundukları desteklerden dolayı NEVÜ Rektörü Prof.Dr. Semih Aktekin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu'na bir kez daha teşekkürlerini iletti.