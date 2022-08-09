Yol yenileme çalışmaları başladı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 557. Sokak, Nevşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt ile kaplanacak.

2021 yılında 154 bin metrekare, yaklaşık 14 kilometre sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, bu yıl da birçok mahallede yapacağı sıcak asfalt çalışması ile şehir içi ulaşım konforunu arttırmayı sürdürecek. 2022 yılı içerisinde kentin farklı mahallelerinde 160 bin metrekare üzerinde sıcak asfalt uygulaması yapmayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi, şu anda Sümer Mahallesi, İbrahimpaşa Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan ve sanayi çevre yolundaki petrol istasyonundan İstiklal Ortaokulu'nu takip ederek TOKİ konutlarına bağlanan 557. Sokağı sıcak asfalt programına aldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince parke taşla kaplı sokakta yol söküm çalışması gerçekleştirilirken Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince altyapı yenileme çalışmalarına başlandı. İlk olarak sokağın içme suyu altyapısını yenileyerek yağmur suyu hatları döşeyecek olan belediye ekipleri ardından parke taşla kaplı olan yola sıcak asfalt serimi yapacak.

Çalışmalar sırasında ayrıca yaya kaldırımları da yine belediye ekiplerince yenilenecek.