Yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Nevşehir'de inşaat çalışması sırasında yüksekten düşen bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Doğanlar Kuruyemiş firmasına ait inşaat sahasında bir işçi yüksekten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Orhan Z.'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.