Yunan turistlerin Kayaşehir'e ilgisi devam ediyor

Mübadeleyle Nevşehir'den Yunanistan'a gidenlerin torunları, kayadan oyma yamaç yerleşimi tarihi Kayaşehir'i gezdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 2014 yılında yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan, gerçekleştirilen temizleme ve restorasyon çalışmaların ardından bazı bölümleri turizme açılan Kayaşehir'e yerli ve yabancı turistlerin ilgisi sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, içinde kayadan oyma kilise, çok sayıda oda, hayvan barınaklarının bulunduğu alanda 6. Yüzyıl'dan günümüze sürekli yaşam izleri bulunuyor. Dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Tarihi Kayaşehir'e son yıllarda Yunan turist kafilelerinin de yoğun bir ilgisi bulunmakta.

Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren Kayaşehir'e gelmeye başlayan Yunan turistler, rehberler eşliğinde Kayaşehir'in temizlenerek ziyarete açılan bölümlerini dolaşarak Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerinden alanda süren çalışmalarla ilgili bilgi alıyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye tur düzenleyen acente firmasının sahibi Stefanos Hadjimanolis, “1924 yılındaki mübadelede yaşadıkları Nevşehir'den Yunanistan'a göçen ailelerin torunlarının Kayaşehir'e büyük ilgi gösterdiklerini” söyledi.

Son aylarda Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen birçok turist kafilesinin Kapadokya bölgesine gelerek Kayaşehir'i gezdiklerini belirten Hadjimanolis, bu yılın ortalarından Kayaşehir'e gelen Yunan turist kafilelerinde ciddi bir hareketlilik yaşanmasını beklediklerini vurguladı. Hadjimanolis, “Bizim için Kapadokya sadece balonlar değil, dini, tarihi ve kültürel anlamda aynı zamanda misafirperver insanlar için önemli bir turizm adresi. 20 yıllık acente tecrübemize dayanarak ifade ediyorum ki bu mekan gelecek yıllarda yüz binlerce turist ağılayacaktır. Bizim için dedelerimizin yaşadığı yerleri görmek çok büyük önem taşıyor" dedi.

Kafiledeki gazetecilerden Venieris Dimitris ise “Burası gerçekten harika bir yer. Öncelikle Nevşehir'de bizleri çok iyi ağırlayan belediye yetkililerine ve sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada gördüklerimizden hepimiz çok etkilendik. Dedelerimizin yaşadıkları topraklarda bulunmak bizleri çok mutlu etti. Buranın tanıtımının artması ile birlikte hem bölgeye hem de Kayaşehir'e daha fazla Yunan turist kafilelerinin geleceğine inanıyorum" diye konuştu.