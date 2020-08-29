İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunus Emre Caddesi trafiğe kapatılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla Yunus Emre Caddesi bu akşam saat 17.

00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.


Nevşehir'i modern bir altyapıya kavuşturarak şehir içi ulaşım konforunu arttırmak için altyapı ve üstyapı hamlesini sürdüren Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Adliyesi önünden başlayarak Kapalı Pazar Yeri'ne kadar uzanan Yunus Emre Caddesi'nde çalışmalarına başlıyor.


Bu akşam saat 17.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak olan Yunus Emre Caddesi'nde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde başlayacak çalışma ile birlikte içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek yağmur suyu hattı oluşturulacak.


Sağlam bir altyapıya kavuşturularak yaya kaldırımları yenilenecek olan bölge de ayrıca gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt serimi ile birlikte konforlu bir ulaşım sağlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.