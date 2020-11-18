Yunus Emre Caddesinde altyapı çalışmaları sona erdi

Nevşehir Belediyesi tarafından Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları tamamlandı. Bölgeyi modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturan belediye ekipleri sıcak asfalt serimi öncesi refüj ve yaya kaldırımı yapım çalışmalarına başladı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kapalı Pazar Yeri yanından Nevşehir Adliyesi'ne kadar uzanan Yunus Emre Caddesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları sona erdi. Çalışmalar çerçevesinde Yunus Emre Caddesi'nde 1980'li yıllarda döşenen asbestli içme suyu ve ana isale hattı boruları yerine 3 bin 482 metre uzunluğunda basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşendi. Caddenin bin 100 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattını da yenileyen belediye ekipleri ayrıca burada ilk kez 900 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı oluşturdu. Yoğun bir çalışma ile Yunus Emre Caddesi'ni modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturan belediye ekipleri, üstyapı için de çalışmalarına başladı.

Daha önce parke taşla kaplı cadde de sıcak asfalt serimi öncesinde yaya kaldırımı ve refüj yapımına başlayan ekipler, kısa sürede bu çalışmalarını da tamamlayarak asfalt serimine başlayacak.