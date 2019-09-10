Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Ekipler son olarak bakkal, market ve fırınlarda ekmek gramaj kontrolü yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında ekmek satışı gerçekleştiren bakkal, market ve fırınlarda gerçekleştirdiği denetimlerde ekmek gramajlarını denetledi. Ziyaret ettikleri işyerlerindeki ekmekleri tartı aletlerinde tartarak gramajını kontrol eden ekipler, sattıkları ekmeklerde eksik gramaj tespit edilen işyerlerine cezai işlem uyguluyor.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca düzenli olarak işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.