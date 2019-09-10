İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler son olarak bakkal, market ve fırınlarda ekmek gramaj kontrolü yaptı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında ekmek satışı gerçekleştiren bakkal, market ve fırınlarda gerçekleştirdiği denetimlerde ekmek gramajlarını denetledi. Ziyaret ettikleri işyerlerindeki ekmekleri tartı aletlerinde tartarak gramajını kontrol eden ekipler, sattıkları ekmeklerde eksik gramaj tespit edilen işyerlerine cezai işlem uyguluyor.


Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca düzenli olarak işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.