Zehir tacirleri, narkotik köpeğinden kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeği ile bir araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam 154, 29 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.