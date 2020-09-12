İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zehir tacirleri, narkotik köpeğinden kaçamadı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeğin katılımı ile yapılan aramamda 154, 29 gram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeği ile bir araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam 154, 29 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.