Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir Belediyespor: 1 Kozanspor FK: 0

Tur mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kozanspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

Gazi Stadyumundan oynanan Tur maçını Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın tribünden takip etti. Nevşehir Belediyespor, karşılaşmanın 9. dakikasında Youssef'in serbest vuruştan attığı gol ile maçı 1-0 kazanırken bir üst tura çıkmayı başardı.

Stat: Gazi

Hakemler: Uğurcan Gökler, Gökhan Coşar , Hüseyin Can

Nevşehir Belediyespor: Furkan, Ahmet Mert (Efecan dk. 62), İsmail, Youssef (Batuhan dk. 90 ?), Tuncay (Ahmet dk. 58), Hasan, Furkan Parsak (Emre dk. 64), Furkan Mızrak, Muhammed, İlyas, Rahmi

Kozanspor FK: Toprak, Fatih, Muzaffer, Sinan (Fırat dk. 61), Yiğit (İbrahim dk. 76), Siraç, Berkay (Mustafa dk. 61) Hasan, Ahmet, Yusuf (Uğurcan dk. 46), Hakan Can

Gol: Youssef (dk. 9)(Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Furkan Mızrak (Nevşehir Belediyespor), Siraç, Uğurcan, Hakan Can (Kozanspor)