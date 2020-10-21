İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir Belediyespor: 1 Kozanspor FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2.

Tur mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kozanspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.


Gazi Stadyumundan oynanan Tur maçını Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın tribünden takip etti. Nevşehir Belediyespor, karşılaşmanın 9. dakikasında Youssef'in serbest vuruştan attığı gol ile maçı 1-0 kazanırken bir üst tura çıkmayı başardı.



Stat: Gazi


Hakemler: Uğurcan Gökler, Gökhan Coşar , Hüseyin Can


Nevşehir Belediyespor: Furkan, Ahmet Mert (Efecan dk. 62), İsmail, Youssef (Batuhan dk. 90 ?), Tuncay (Ahmet dk. 58), Hasan, Furkan Parsak (Emre dk. 64), Furkan Mızrak, Muhammed, İlyas, Rahmi


Kozanspor FK: Toprak, Fatih, Muzaffer, Sinan (Fırat dk. 61), Yiğit (İbrahim dk. 76), Siraç, Berkay (Mustafa dk. 61) Hasan, Ahmet, Yusuf (Uğurcan dk. 46), Hakan Can


Gol: Youssef (dk. 9)(Nevşehir Belediyespor)


Sarı kartlar: Furkan Mızrak (Nevşehir Belediyespor), Siraç, Uğurcan, Hakan Can (Kozanspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.