ZTK: Nevşehir Belediyespor: 3 - Yozgatspor 1959 FK: 1

Nevşehir Belediye Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1.
eleme turunda Yozgatspor 1959 FK'yı 3-1 mağlup etti.
Stat: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sahası
Hakemler: Burak Demirkan, Şükrü Mert, Vedat Hoşnam
Nevşehir Belediyespor: Yağızhan Akyürek, Rahmi, Cerem Talha Dinçer, Ali Kucık, Baran Sarka, Hüseyin Civelek, Kadir Kaan Özdemir, Berkay Tekin, Dilaver Güçlü, İbrahim Topaloğlu, Ali Kılıç
Yedekler: Yiğit Aydın, Ali Can, Erdi, Halil İbrahim, Gökay, Onur, Batuhan
Teknik Direktör: Cahit Paşa
Yozgatspor 1959 FK: Kerem Latif, Seydi Eren Çevik, Bekir Can Uğur, Emirhan Ünal, Yasin Bakacak, Hüseyin Akman, Doğukan Özkurt, Mert Canpolat, Celal İpek, Sercan Tanırgan, Yunus Nas
Yedekler: Ayhan, Emre, Bora, Deniz, Levent, Anıl, Özgür, Ebubekir, Abdullah
Teknik Direktör: Temin Süngürlü
Goller: Ali Kılıç ( dk. 39 ve 70), Dilaver ( dk. 48) (Nevşehir Belediyespor), Özgür (dk. 88) (Yozgatspor 1959 FK)