12 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

Niğde'de jandarmanın kurduğu özel ekip, 12 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

2008 yılında Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünde kasten öldürme olayının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Özel ekip kurarak 9 ay sonra olayı aydınlattı.

Ulukışla Cumhuriyet Savcısı Erdem Asıl'ın talimatıyla cinayetin çözülmesi için jandarmada özel ekip oluşturuldu. Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünde 10 Ekim 2008 yılında evinin önünde tabanca ile vurulan H.Ü isimli şahsın öldürülmesiyle ilgili 9 aylık gizli çalışma yapan jandarma, bütün delilleri gözden geçirerek failleri tespit etti. Olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen 9 şahıs ile ilgili 1 Haziran 2020 tarihinde Niğde, Adana ve Antalya illerinde bulunan 6 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden O.B. ve Y.B. “ateşli silahla kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.