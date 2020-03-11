142 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü planlı çalışmada 2 şüpheliyi kaldıkları evde gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 142 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan T.B, tutuklandı, diğeri şüpheli salıverildi.

Öte yandan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerden, N.G, A.K, Y.Ö. ve B.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından salıverildi.