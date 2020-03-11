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142 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü planlı çalışmada 2 şüpheliyi kaldıkları evde gözaltına aldı.


Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 142 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan T.B, tutuklandı, diğeri şüpheli salıverildi.


Öte yandan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 7 kişi yakalandı.


Şüphelilerden, N.G, A.K, Y.Ö. ve B.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından salıverildi.

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