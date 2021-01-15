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17 FETÖ şüphelisinin 8'i daha adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ’nün "mahrem yapılanmasına" yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 8’inin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 8'inin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Niğde Adliyesine sevk edildi.

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