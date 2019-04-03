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18 yıldır aynı caddede görev yapan trafik polisine esnaftan veda

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli Trafik Polisi Zeki Ergen emekliliğe ayrıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde Motosikletli Trafik Polisi Zeki Ergen emekli oldu. 20 yıldır Niğde'de görev yapan Ergen, bugün itibariyle emekli oldu. Niğde'nin en önemli caddesi olan Bankalar caddesinde 18 yıldır bir fiil görev yapan Polis Memuru Ergen için Niğde Bankalar caddesi esnafı veda programı düzenlendi. Esnaflar Polis Memuru Ergen'i çok sevdiklerini kendilerine bile çok defa ceza yazdığını söylediler.


Cadde esnafından Nesrin Ergin, "Zeki ağabeyimiz bizden biri, ailemiz oldu. Niğde'de tek cezayı Zeki bey yazdı bize ona rağmen bizim ağabeyimiz'' dedi.


20 yıldır Niğde'de görev yapan Ergen, tüm Niğdelilerden helallik istedi.

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