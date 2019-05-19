19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Niğde'deki törende, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Ardından meydanda toplananlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 5 Şubat Kapalı Spor salonuna kadar yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Boduroğlu, burada yaptığı konuşmada, Büyük önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'ta Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Tarih boyunca bağımsız yaşamış Türk milletinin dünya üzerindeki varlığını bağımsız sürdürmesi için Atatürk'ün başlattığı mücadeleyi yokluğa rağmen Türk milletinin kazandığını ifade eden Boduroğlu, "Atatürk, en büyük eserim dediği cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine cumhuriyete sahip çıkacak o gün gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarılması için üstüne düşen göreni yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında ardında, halk oyunları ekibi ve sporcular gösteri sundu. Tören, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde edenlere madalya verilmesiyle sona erdi.