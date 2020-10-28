2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK: 0 - Kocaelispor: 0

Niğde Anadolu FK, misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Kocaelispor'la 0-0 berabere kaldı.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Mustafa Hakan, Kadir Kantekin, Cengizhan Öztürk
Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Aykut Çolakoğlu, Rıza Efendioğlu (Şahan Akyüz dk. 44), Recep Yemişci, Ali Mert Aydın, Metehan Yılmaz, (Yücel Candemir dk. 69), Metehan Yılmaz, Berkin Taşkın (Emirhan Özyaşar dk. 61), Atalay Yıldırım, (Onur Taha Takır dk. 70), Barışcan Işık Altunbaş, Fatih Aktay
Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Yiğit Ali Bayrak, (İrfan Başaran dk. 46), Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Muhammed Gönülaçar, Ramazan Çevik, Hakan Demirci dk. 80), Mesut Özdemir, (Murat Akpınar dk. 84), Batuhan Er, (Mervan Yusuf Yiğit dk. 64)
Sarı kartlar: Aykut Çolakoğlu, Ali Emre Yanar (Niğde Anadolu FK), Semih Karadeniz (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Aykut Çolakoğlu (Dk.90+2 Niğde Anadolu FK)