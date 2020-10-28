İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK: 0 - Kocaelispor: 0

Niğde Anadolu FK, misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Kocaelispor'la 0-0 berabere kaldı.



Stat: Niğde 5 Şubat


Hakemler: Mustafa Hakan, Kadir Kantekin, Cengizhan Öztürk


Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Aykut Çolakoğlu, Rıza Efendioğlu (Şahan Akyüz dk. 44), Recep Yemişci, Ali Mert Aydın, Metehan Yılmaz, (Yücel Candemir dk. 69), Metehan Yılmaz, Berkin Taşkın (Emirhan Özyaşar dk. 61), Atalay Yıldırım, (Onur Taha Takır dk. 70), Barışcan Işık Altunbaş, Fatih Aktay


Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Yiğit Ali Bayrak, (İrfan Başaran dk. 46), Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Muhammed Gönülaçar, Ramazan Çevik, Hakan Demirci dk. 80), Mesut Özdemir, (Murat Akpınar dk. 84), Batuhan Er, (Mervan Yusuf Yiğit dk. 64)


Sarı kartlar: Aykut Çolakoğlu, Ali Emre Yanar (Niğde Anadolu FK), Semih Karadeniz (Kocaelispor)


Kırmızı kart: Aykut Çolakoğlu (Dk.90+2 Niğde Anadolu FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.