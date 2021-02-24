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2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK:0 Çorum FK: 0

2.

Lig Beyaz grupta Niğde Anadolu FK, sahasında Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Niğde 5 Şubat


Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü, Sezgin Altun, Barış Çiceksoyu


Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Rıza Efendioğlu, Birhan Vatansever, (Metehan Yılmaz, dk 72 Berkin), Tolgahan Çiçek, (Hüseyin Altuğ, dk.80 Mustafa), Ferhat Katipoğlu, Fatih Aktay, (Onur Taha Takır dk. 80 Yücel), (Polat Abay, Dk. 72 Altar), (Recep Yemişçixx, dk.77 Şahan)


Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Sahih Zafer, (Kerem Çağatay, dk.80 Oktay), (Umut Kaya, dk. 59 Ömer), Cengiz Öykün, Muhammet Fettahoğlu), (Mikail Albayrak, dk. 70 Hüseyin), Nafican Yardıncı, Tarık Mayhoş, Murat Türkan, Sinan Kurumuş


Sarı Kartlar : Recep Yemişçi (dk. 74) (Niğde Anadolu FK), Saih Zafer Kurşunlu (dk.62)(Çorum FK)

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