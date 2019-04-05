2 yerli patates isim bekliyor

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüde 2005 yılından bu yana yürütmüş oldukları ıslah çalışmalarında 8 adet yerli patates tohumluğunu Türk tarımına kazandırdıklarını belirtti. Pırlak, “Enstitümüz 2005 yılından bu yana yürütmüş olduğu ıslah çalışmalarında 8 adet yerli ve milli patates tohumluğunu Türk tarımına kazandırmıştır. Yine enstitümüzün çalışmaları neticesinde 2 çeşidimiz yine ülke tarımına kazandırmaya hazırlanıyoruz. 12 Nisan'da yapılacak olan tescil toplantısında bu iki çeşidimiz de toplantı sonucunda ülke tarımına kazandıracak” dedi.

"Üreticiler ve tüketicileri isim için davet ediyoruz"

Pirlak, “Biz isimlerini çeşitlerimize verirken bu sefer farklılık olsun diye üreticilerimiz ve tüketicilerimizin çeşitlerimizin isimlerini belirlemesi için bir anket formu oluşturduk. Gerek resmi sosyal medya hesaplarından gerekse resmi web sayfamızdan oy kullanılacak anket çalışmasının adresini yayınladık. Buradan hem üreticilerimizden hem de tüketicilerimizden büyük şekilde destek gördük. Bir çok isim önerisi var. Biz istiyoruz ki bu çeşitlerimizin isimlerini biz değil halkımız belirlesin. Bu nedenle üreticilerimizi ve tüm tüketicilerimizi yeni yerli ve milli çeşidimizin isimlerini belirlemeye davet ediyoruz” dedi.

İsteyenler ankete https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOf5ODzEQUTYeuNrKZUZKyJqn2uDB0Ul5WKH3LdHNxGHX4jQ/viewform" adresinden katılabilecek.