29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda; Atatürk Heykeline valilik, belediye, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkan Vekili Sebahattin Ecemiş, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.