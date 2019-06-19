İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde’de yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Niğde'de yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde yapılan asayiş uygulamasında bir otobüsü durdurdu.


Araçta, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.


Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.


Otobüs şoförü B.Ö.Ö, yedek şoför D.Ş. ve muavin H.B, gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.