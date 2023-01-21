40 hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi yakalandı

Niğde'de polis ve jandarma tarafından ortak düzenlenen operasyonda; 40 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinde meydana gelen 40 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için projeli çalışma yürüttü. Şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bazı adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 615 lira, 850 kilo bakır kablo, 10 akü, 7 tornavida, İngiliz anahtarı ve çekiç, 6 bakır kazan, çok sayıda alüminyum tencere, leğen, tepsi, çaydanlık, suçta kullanılan 3 merdiven, 2 piknik, 1 mutfak tüpü, 2 güneş paneli, jeneratör ve halı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler K.Y., T.H.T., A.Ş., S.S. ve C.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.