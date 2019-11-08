4'cü Niğde Kitap Fuarı açıldı

Niğde Belediyesi tarafından bu yıl 4'ncüsü gerçekleşen Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Merkezi Kayseri'de olan Sun Organizasyon tarafından gerçekleştirilen ve 17 Kasım'a kadar devam edecek olan Niğde Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nda 200 yayınevi ve 70 yazar Niğdeli okurlarıyla buluşacak.

Ömer Halisdemir Meydanında yapılan açılış törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ak Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: “bu tür fuarlar şehrimizin kültürel hayatı acısından çok önemlidir. Bu tür fuarlar sayesinde kitap severler hem yeni yayınlarla buluşuyor, hemde bu kitapların yazarlarıyla buluşup tanışma fırsatı buluyorlar. Bu şekilde de kitaplara olan ilgi artıyor. Okuma konusundaki farkındalık artmış oluyor. Kitap fuarı Niğde'de geleneksel hale gelmiş. Aydınlar kenti Niğde'ye de yakışanda budur” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise konuşmasında: “Cehaletin karşısında en büyük silahın okumak olduğunu hepimiz biliyoruz. İlk emrin oku olduğununda altında yatan en büyük sihirde bu olsa gerek. İnsana özgü insanı geliştirmeye cehaleti yok etmeye özgün sihirli bir kelime. Böyle bir etkinliğin Niğde'de gerçekleştiriyor olması da tesadüf değil Aydınlar şehri Niğde. Çok büyük bilim adamları, bürokratlar, devlet adamları ve sanatçılar yetişmiş ve yetişmeye de devam edecek. Yaklaşık 10 gün boyunca bu fuar sizlerle birlikte olacaklar. Fuar boyunca burada farklı bir hava olacak. İlim olacak, irfan olacak, sanat olacak ve sizlerle buluşacak. 200 civarında yayın evi, 70'e yakın şair, yazar olacak” dedi.

Konuşmaların ardından kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi.