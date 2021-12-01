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8 gaziye milli mücadele madalyası verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Niğdeli 8 gazi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen ’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası’ ve beratları Niğde Valisi Yılmaz Şimşek tarafından verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan Niğdeli 8 gazi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası' ve beratları Niğde Valisi Yılmaz Şimşek tarafından verildi.


Valilik makamında düzenlenen törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da büyük bir zafere imza atarak soydaşlarımızı bu zulümden kurtardı, adaya barış ve huzur getirdi. Bu zaferde büyük payı olan, canı pahasına yavru vatanın savunmasında yer alan siz kahraman gazilerimizin gösterdiği kahramanlıkların birer nişanesi olarak, bu madalyaları takdim ediyorum. Şehit ve gazilik Türk milleti için daima büyük onur olmuştur. Verdiğimiz madalya, devlet, millet olarak sizlere karşı vefa borcumuzun, şükran duygularımızın bir ifadesidir" dedi

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