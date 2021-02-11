870 Bin TL'lik sıfır aracının kapısı farklı çıktı

Niğde'de iş adamı Atilla Kaplan, 2020 yılının Temmuz ayında 870 bin liraya aldığı sıfır kilometre 2020 Model Volvo XC90 aracının sol arka kapısının değişik olduğunu fark etmesi üzerine markadan değişim talebi etti. Marka ve bayiden gelen olumsuz cevap üzerine mahkemeye başvurdu.

Satın aldıktan sonra 2020 Model Volvo XC90 model aracın sol arka kapısının farklı olduğunu gören Kaplan, bayiye giderek, başka bir sıfır kilometre araçla değiştirilmesini istedi. Bayiden olumsuz cevap alan Atilla Kaplan, bayiye suç duyurusunda bulundu.

Kaplan, " 2020 yılının Temmuz ayında bayiden sıfır aldım. 2 ay sonra arabanın sol arka kapısının farklı olduğunu gördük ve bayiye ilettik. Bayiye götürdük inceleme yaptılar. Detaylı incelemek için tekrar aracı getirmemi istediler, bir daha götürdüm detaylı incelediler. En sonunda kabul ettiler, 'Fabrikada kodlama hatası olmuş, ‘farklı bir kapı takılmış' dediler" dedi.

Aracının opak boyalı ancak arka sol kapının kristal boyalı olduğunu belirterek firmadan zararın karşılanmasını talep eden Kaplan, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Firmanın Türkiye temsilciliğine ulaştık, onlar, bir şey yapamayacaklarını bayii ne dediyse onlarda aynısını söyledi. Kapıyı boyayalım, ‘3 araç bakım hediye edelim' gibi basit şeyler teklif ettiler ama ben de zararımın karşılanmasını istiyorum dedim. İkinci el araç alacak olsam bile araçta değişen parça olup olmadığına dikkat ederim. Ayrıca devlet, ikinci araç alım satımlarında garanti verilmesini istiyor. Kaldı ki araçta değişen parça olduğu zaman fiyat farkı oluyor. Bu kadar pahalı bir araçta da ciddi fiyat farkı çıkıyor. Sıfır araba alırken de ekspertiz mi yaptırmalıyız, garanti mi almalıyız?”

'Ha beyaz arabaya kristal boyalı kapı takılmış ya da siyah kapı takılmış, çok büyük bir fark yok'

Bayi ve temsilcilerin çok basit tekliflerde bulunduğunu anlatan Kaplan, ‘‘Kendilerinin aynen ifadesi şu, 'Ha beyaz arabaya kristal boyalı kapı takılmış ya da siyah kapı takılmış, çok büyük bir fark yok' Kendileri bu durumu kabul ediyor. Ama yaşayacağımız değer kaybını göz önünde bulundurmuyorlar. Ben ikinci el araç alacak olsam bile değişen parçası var mı yok mu diye kontrol ederim. Sıfır araçta değişen bir parça oluyor'' diye konuştu.

‘Mahkemeye başvurduk'

Bu süreçlerden sonra Mahkemeye başvurduklarını ifade eden Kaplan, “Mahkemeye başvurduk ve arabulucuyla görüştürdüler. Arabulucu da yine aynı teklifi sunup basit tekliflerde bulundu. Sanki bu olay basit bir şeymiş gibi, biz abartıyormuşuz gibi. Haberlerde gördüm Yargıtay bir vatandaşın aldığı sıfır aracın çizilmiş tekrar boyanmış ve değişim kararını gördüm. Bu haberi görünce bende sevindim inşallah bizim içinde emsal bir durum olur. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz veya aracımızın değiştirilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.