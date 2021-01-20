90 yaşındaki vatandaşlara aşılama başladı

Bu kapsamda Niğde Merkez, ilçe, köy ve beldelerinde de aşı uygulaması başladı.

Altunhisar'da aşı ekipleri, ilçeye bağlı köy ve beldelerde 130 kişiye aşı yapmaya başladı. Koronavirüs aşısı yapılan Çömlekçi Köyünde yaşayan 97 yaşındaki Ahmet Özdere; "Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin. Eski günler aklıma geldi. Şimdi evime kadar geldiler. Allah razı olsun" dedi.

Altunhisar Devlet Hastanesi Müdürü Hikmet Özdemir, başhekim Yusuf Gazi Uçar, Dr. Seher Yahya hemşire Hülya Kök ve sağlık memuru Emin Yücel 90 yaş ve üzeri vatandaşlara aşıları hızlı bir şekilde ulaştırıyor.