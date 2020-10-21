İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aamir Khan'ın film çekimleri Nisan ayına ertelendi

Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Aamir Khan’ın, Ekim ayında Niğde’de çekeceği film ertelendi.

Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Aamir Khan'ın, Ekim ayında Niğde'de çekeceği film ertelendi.


Yazdığı, yönettiği ve oynadığı filmlerle adından söz ettiren ünlü aktör Aamir Khan, 'Forrest Gump' filminin uyarlaması olarak çektiği 'Laal Singh Chaddha'nın korona virüs salgını nedeniyle yarıda kalan çekimlerini tamamlamak için geçtiğimiz aylarda Niğde'de yer bakmış ve Çamardı İlçesinde bulunan Aladağlar'da çekmeye karar vermişti.


Film çekimlerinin Ekim ayında başlaması beklenirken çekimlerin Nisan ayına ertelendiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.