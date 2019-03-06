Acıbadem'den Doktorlara ‘Akıllı Biyopsi' sunumu

Dr. Abdullah Demirtaş, Niğde'de ‘Akıllı Prostat biyopsisi' konusu ile ilgili doktorlara sunum yaptı.

Bir otelde düzenlenen seminerde Niğde'de görev yapan doktorlara, akıllı prostat biyopsisi (füzyon prostat biyopsisi)'ni ve aşırı aktif mesane tedavisinde güncel seçenekler konuşuldu.

Son zamanlarda popülerlik kazanan akıllı prostat biyopsisi ile erken dönemde kanser yakalama oranlarında büyük avantajlar sağlandığını belirten Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, akıllı prostat biyopsisini; ilk aşamada multiparametrik MR yardımıyla prostat içerisindeki kanserli hücrelerin belirlenmesi, ikinci aşamada ise MR cihazı içerisinde birebir olarak yapılabilen ve sadece tümörlü bölgelerden örnek alınarak incelemenin daha anlamlı ve hedefe yönelik yapılmasını sağlayan bir işlem olarak tanımladı.

Akıllı prostat biyopsisinin, standart biyopsilerdeki yüzde 30-40 civarında olan kanser yakalama oranlarını, yüzde 70'lere çıkardığına vurgu yapan Demirtaş, son yıllarda gelişen ICD teknolojisi ile birleştiğinde tedavide daha başarılı sonuçlar elde edildiğini ifade etti.