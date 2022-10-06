Acil sağlık personeline 'Erişkin İleri Yaşam Desteği' eğitimi verildi

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'nda görev yapan personele yönelik 'Erişkin İleri Yaşam Desteği' eğitimi verildi.

Son teknolojiyle dizayn edilen eğitim salonunda gerçeğe yakın maketler üzerinde geniş uygulamalar yaparak verilen eğitime 30 kişi katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık personellerine hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen eğitimlerle hizmet kalitesinin arttırılması planlanıyor. Eğitimler çerçevesinde, İl sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'nda görev yapan personellere 'Erişkin İleri Yaşam Desteği' eğitimi verildi.

Eğitimde acil olgu yönetimi, arrest yönetimi, ritim bozuklukları ve EKG, periarrest ritimlerin yönetimi, akut koroner sendrom ve özel durumlarda ileri yaşam desteği anlatıldı. Eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.