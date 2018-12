Adliye personelinden kan bağışı

Niğde Adliye personeli "Bir Kan Üç Can" sloganıyla Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, savcılar, hakimler ve personeller kan bağışı kampanyasına destek verdiler.

Yapılan yazılı açıklamada ise: “Kızılay'ımızın çağrısına duyarlı olduğumuzu göstermek ve vatandaşlarımıza örnek olmak amacıyla; Türkiye'de her dört saniyede bir, bir ünite kana ihtiyaç duyulduğu, her bir ünite kan bağışının üç kişinin hayatını kurtarabileceğinin bilinci ve kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarma ümidiyle, Niğde Adliyesinde görevli Cumhuriyet savcıları ve hakimler ile personelin yaptığı kan bağışı kampanyası "Bir Kan Üç Can" sloganıyla, Türkiye'ye can dağıtan İç Anadolu Kızılay Bölge Kan Merkezi mobil kan alma ekibine kan bağışında bulunuldu. Kan bağışına önem vererek gönüllü kan bağışında bulunan Cumhuriyet savcılarımız ve hakimlerimiz ile kurum personelimize teşekkür ediyoruz.” denildi.

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri ise kan bağışı kampanyasına destek veren Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez başta olmak üzere tüm savcı hakim ve adliye personeline teşekkür etti.