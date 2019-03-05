İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adliyede göreve yeni başlayan personele “Tebrik Belgeleri” verildi

Niğde Adliyesi’nde göreve yeni başlayan 28 personele Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün gönderdiği “Tebrik Belgeleri” düzenlenen törenle verildi.

Niğde Adliyesi'nde göreve yeni başlayan 28 personele Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gönderdiği “Tebrik Belgeleri” düzenlenen törenle verildi.


Niğde Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen törene Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal ile Komisyon Üyesi Hakim Cem Altunsoy ve yeni personel katıldı.


Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez: “Personel İstihdamı Sınavında başarılı olarak Bakanlığımızca ataması yapılan çeşitli ünvanlardaki sözleşmeli personele Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün takdirleriyle, bizzat imzaladığı tebrik belgeleri personelimize verdik. Yeni başladıkları memuriyet hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.


Öte yandan Başsavcı Dönmez, yeni personellere kamu görevinde dikkat etmesi gereken hususlar vatandaşlara saygı ve nezaket içinde yaklaşmaları mesaiye uyumları, dürüstlük çalışma ve disiplin konusunda tavsiyelerde bulundu.


Konuşmaların ardından yeni personellere “Tebrik Belgeleri” verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.