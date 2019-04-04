Afgan uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı

Niğde'de jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 2'si Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler Adana'dan 2 şahsın uyuşturucu madde getirerek Niğde'de satacağı yönünde bilgilere ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda, A.G. ve Ç.Ç.'nin bulunduğu araca ekipler operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu, şahısların Niğde il merkezi ve Bor ilçesinde başka şahıslarla bağlantılı oldukları, Bor ilçe merkezinde bir evde eroin maddesi sakladıkları tespit edildi.

M.S.Ö., M.A.M. ve H.E ‘nin evlerinde yapılan aramada da ayrıca bir miktar eroin maddesi ele geçirildi.