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AK Parti Niğde Milletvekili Ergun Milli Savunma Komisyonu üyesi oldu

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyeliğine seçildi.


Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlemento Asamblesi (EİTPA) Üyesi olan AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun Milli Savunma Komisyonu üyeliği ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci görevini almış oldu.


Milletvekili Yavuz Ergun yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada; "Milli Savunma Komisyon Üyeliğimiz hayırlı uğurlu olsun, Rabbim muvaffak kılsın inşallah." dedi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasıyla önemi daha çok artan Milli Savunma Komisyonunda, bugüne kadar birçok tasarı görüşülmüş ve ülkemiz için en iyi şekilde tamamlanmıştır.


Milli Savunma Komisyonuna seçilen AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendine verilen yeni görevi ile ilgili, “bize verilen her görev bizim için millidir. Ülkemiz ve milletimiz için en iyisi ne ise onun için verilen her görevi layıkı yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız, hepimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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