AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Niğde'ye Ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyelerininde hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde ve Niğde Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından göreve gelmeleri sonrasında meclis üyeleri ile birlikte Niğde'ye arzulanan hizmetlerin kazandırılması için azim ve kararlılıkla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci' ye teşekkür etti.

Zenbilci ise başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Özdemir ve belediye meclis üyelerini kutladı.