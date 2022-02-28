AK Parti'den 28 Şubat açıklaması

yılı nedeniyle resim sergisi açtı.

Sergi açılışında konuşma yapan İl Başkanı Ömer Kılıç; 28 Şubat'ın vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını, sonuncusu da olmayacağını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir” dedi.

Programa; AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, partililer ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, ellerindeki afişlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.