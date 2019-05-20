Akciğerine fıstık parçası kaçan çocuk sağlığına kavuştu

Niğde'de 18 aylık çocuğun nefes borusuna kaçan fıstık parçası oradan da akciğerine ulaştı. Küçük bebek; Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 1 ay önce il merkezinde Faruk (39) ve Media Küçük (35) çiftinin 18 aylık kızları Elif Feyza'nın yediği fıstık boğazına kaçtı. Olaydan sonra öksürmeye başlayan küçük Elif rahatsızlığı aradan geçen zaman zarfında iyice artması üzerine Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Güliz Gürer ve Göğüs Cerrahi Op.Dr. Murat Kuru'ya muayene oldu. Yapılan muayenelerde çocuğun sağ akciğerini tam olarak tıkayan fıstık parçası olduğu belirlendi. Bağış yardımıyla alınan yeni bronkoskopi cihazı sayesinde küçük elif yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Göğüs Cerrahi Op.Dr. Murat Kuru, hastaneye yeni alınan cihazla 20-25 dakika süren bir işlemle açık ameliyata gerek kalmadan 6 mili metre boyutundaki sağ akciğeri tamamen tıkayan fıstık parçasının çıkarıldığını söyledi. Kuru: “Bu durumlar 6 ay ile 3 yaş arası çok sık karşılaştığımız durumlardan. Bu bebeğimizde olduğu gibi 18 aylık bir kız hastamız. Yaklaşık 1 aydır devam eden bir öksürük ve hırıltı şikayeti mevcuttu. Tedaviler sonuç vermeyince Aileyle birlikte hasta değerlendirmesi yaptık. Bu değerlendirmeler sonucunda 1 ay önce şikayetlerin fıstık yerken başladığını ve sonrasında hiç geçmediğini anladık. Ve bronkoskopi dediğimiz bir işlem uygulamaya karar verdik. Bu yine hastanemize alınan bir alet yardımıyla 20-25 daki,ka süren bir işlemle açık ameliyata gerek kalmadan hastaların soluk borusuna kaçan yabancı cisimleri çıkarabildiğimiz bir işlem. Bu bebeğimizde de sağ akciğer hava yolunda yaklaşık 6 mili metre boyutunda sağ akciğeri tamamen tıkayan bir fıstık parçası yapılan işlemle çıkarıldı” dedi.

Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Güliz Gürer ise: “2 yaş altı çocuklarda aileler fındık fıtık verirken biraz daha dikkat etmesi gerekmektedir. Tamamen gözetim altında kontrollü olarak bir bütün halinde değil onu parçalara ayırarak vermeleri gerekmektedir. Çünkü bu şekilde karşımıza tekrarlayan akciğer enfeksiyonları nedeniyle gelebiliyor. Ani solunum durmalarına kadar neden olabiliyor” şeklinde konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın ise bronkoskopi cihazının hayırsever bir vatandaş tarafından hastaneye kazandırıldığını belirterek: “Mümkün olduğuna ilimizden sevki azaltmak amacımız. Yine basit bir maliyetle beraber ilimizden giden ambulansların birini daha azaltmış olduk. Bu çocuğumuz boğazına kaçan yabancı cisim nedeniyle il dışına sevk edilecek belki de hayatı tehdit edilecek durumda olacakken ilimize yapılan küçük bir bağış ile bronkoskopi cihazı alındı. Bağışta bulunan Şaziye teyzemize çok teşekkür ediyoruz. Bu tür olaylarda artık sevklerimiz olmayacak” dedi.