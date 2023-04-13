Akkaya Barajı eski günlerine döndü

Niğde Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' ile Türkiye'deki 485 kuş türünden 224'ünün gözlendiği kentin önemli bir tatlı su havzası olan Akkaya Barajı yeniden eski günlerine döndü. Baharla birlikte yeniden flamingo sürülerinin toplandığı barajda tam bir görsel şenlik oluştu.

En büyük yatırımın sağlığa ve doğaya yatırım olduğunu ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Belediyemiz büyüyen şehrin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan, mevcut arıtma tesisinin yerine 2045 yıllına kadar teknik ömre sahip, 500 bin kişilik nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede, kendi enerjisini kendisi üreten İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisinin yapımını tamamladık ve halkımızın hizmetine soktuk. Bu yatırım ile şehrimizin en büyük sıkıntılarından birisi olan ve bir çevre felaketine dönüşmek üzere olan arıtma sorununu çözdük” dedi.

Güneşten enerji üretiyor

Yeni arıtma tesisine kurulan güneş enerji santrallerinden son altı ay içinde 600 bin dolarlık gelir elde ettiklerini söyleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak şehrimize alternatif enerji kaynakları kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir; “İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' ile Türkiye'deki 485 kuş türünden 224'ünün gözlendiği şehrimizin önemli bir tatlı su havzası olan Akkaya Barajı doğal hayatın merkezi haline gelmiştir. Senelerdir Niğde ve Bor'un en büyük sorunlarından biri olan Akkaya Barajındaki kötü koku İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi ile artık son bulmuştur” diye konuştu.