Aladağlar film yapımcılarının gözdesi oldu

Niğde'nin Çamardı İlçesinde bulunan av turizmi, kaya tırmanışı, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık gibi faaliyetler yapılmasının yanı sıra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda maceracıyı çeken Aladağlar, son zamanlarda film yapımcılarının gözdesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin destekleriyle geçen yıl, başrolünde Serhat Kılıç'ın oynadığı ve köyde çobanlık yapan iki kardeş arasında geçen olayların anlatıldığı "Mavzer" filmine ev sahipliği yapan Aladağlar'ın Niğde sınırları içerisindeki milli park alanı, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan'da yarıda bıraktığı "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filminin bir kısmına da doğal plato olacak. Bölgede yönetmenliğini İranlı İman Tahsin'nin yaptığı, yapımcılığını ve başrollerini Orkun Olgar ve Ahmet Pınar'ın üstlendiği "Karanlık Madde" isimli doğa macera ve gerilim filminin çekimleri de sürüyor.Yıl sonunda vizyona girmesi planlanan filmde, İstanbul'dan yola çıkan 10 doğaseverin, Aladağlar'da yaşadığı olaylar anlatılıyor.

Film setini ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “Geçen yıl ‘Mavzer' filmi çekilmişti ve şuanda ‘Mavzer' filmi festivallerde yarışıyor. Önümüzdeki yıllarda vizyona girecek. Ayrıca Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Hindistan'da yarıda bıraktığı "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filmini tamamlamak için bu bölgeyi tercih etti. Khan, çekimlerine Ekim ayında başlayacak. Dolayısıyla Aladağlar- Demirkazık sadece sporcuların değil film yapımcılarının da dikkatini çeken bir bölge.Aladağlar- Demirkazık bölgesi film çekimleri açısından da cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. İnanıyorum ki burası bir çok filmin çekimlerine ev sahipliği yapacak. Böylelikle de burası daha çok tanınacak ve film çekimleri açısından da marka noktası haline gelecek" dedi.

Yapımcı ve başrol oyuncusu Orkun Olgar ise, Aladağlar- Demirkazık bölgesini geçen yıllarda bir macera programı ile keşfettikleri ve hayran kaldıklarını söyledi. Olgar, "Bu bölgeyi özel kılan şeylerden bir tanesi 15 dakika içerisinde Avrupa'nın Alp'lerini, Dolomitlerini bir çok yerde göremeyeceğiniz bozkırı Arizona'nın Grenkenanını bize 15 dakikada sunmasıdır. Bu bölge çok farklı, dokularını çok kısa mesafelerde sunuyor. Bu tabi bir filmcinin rüyası. Çünkü filmcilikte pratiklilik ve hızlılık çok önemli. Dolaysıyla bu bölgenin önümüzdeki yıllarda çok daha değerli olacağını düşünüyorum. Şu bir gerçek; doğaseverler macera sporcuları ve dağcılar için burası büyük bir nimet. Film sektörü açısından bakarsak bu kadar fazla dokuyu bu kadar küçük bir alanda bulabiliyorsunuz. Sanki özel tasarlamış Hollywood'da ki bir film seti gibi. İnsanın tüylerini diken diken eden bir bölge. "Karanlık Madde" her şeyiyle farklı bir film. Doğa macera filmi. Örneği olmayan bir film olacak. Bu tarz bir film hiç yapılmadı. Hem ülkemize hem bu bölgeye çok fayda sağlayacak. 3,5 hafta sürecek çekimlerimizin bir haftasını tamamladık.”