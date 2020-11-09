Aladağlar'da 26 sporcu dağcılık eğitimi alıyor

Geçtiğimiz hafta başlayan Türkiye Dağcılık Federasyonu Alpin Tırmanış Eğitimi, Aladağlar Cımbar Vadisi'nde 1 teknik direktör ve 3 antrenör eşliğinde tamamlanarak bu hafta sona erecek.

26 sporcunun kaya, kar, buz ve bütün bu yüzeyleri içine alan miks etaplarda yapılan tırmanış teknikleri uygulamalı olarak gösterildiğini vurgulayan Niğde İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz , ‘‘Yurtdışında drytooling olarak adlandırılan tırmanış tekniği sporculara öğretiliyor. Ülkemizde ilk kez düzenlenen Alpin Tırmanış Eğitimi için İlimizde bulunan Aladağlar biçilmiş bir kaftan, bu eğitimin ilk kez Niğde'de düzenlenmesi çok önemli bir gelişmedir. Bu eğitimin Niğde'de düzenlenmesi için öncülük eden Türkiye Dağcılık Federasyonu yönetimine, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'ye destek ve yardımlarından dolayı Niğde Dağcılık İl Temsilciliği olarak müteşekkiriz'' dedi.