Aladağlar'da "sosyal mesafeli" çadır kampı

Aladağ'larda kamp kuran doğaseverler de sosyal mesafe kurallarına göre çadırlarını kurarak zaman geçiriyor.

Korona virüsten korunmak için sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı bu dönemde kalabalıktan uzak doğayla iç içe olma imkanı vermesi nedeniyle çadır kampına ilgi arttı. Aladağlar'ın Niğde sınırları içinde kalan Emli Vadisi de eşsiz doğa manzarası ile fotoğrafçıların, doğa sporlarına uygunluğu ile de sporcuların buluşma noktası olmasının yanı sıra şimdi de kampçıların ilgi odağı oldu. Dağcıların ve tırmanma sporu ile uğraşan kişilerin en çok tercih ettiği parkurlar arasında yer alan Emli Vadisi, pandemi döneminde çadır kampı yapmak isteyenleri ağırlıyor. Jeolojik yapısı, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla doğaseverlere sosyal mesafeli kamp imkanı sunan vadi, izole olmak isteyenler ve doğada kamp keyfini yaşamak isteyenlerin tercihleri arasında yerini alıyor.

Tatil alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen kampçılar da doğayla iç içe olmanın keyfini yaşıyor. Kampçı Tamer Arabacı, "Yaklaşık 10 senedir dağcılık yapıyorum. Burası daha önceden geldiğim bir yer zaten pandemi döneminde denize gidip sosyal mesafenin az olduğu bir yerde olmaktansa dağda olup bu güzel havayı çekmek daha güzel” dedi.

Pandemi döneminde yoğun iş temposu içinde doğada nefes alabildiklerini söyleyen Hemşire Fatma Özdemir ise "Adana çok sıcak hem de tatil yerleri pandemiden dolayı riskli olduğu için burayı tercih ettim hafta sonları fırsat buldukça kamp yerlerini ziyaret ediyorum. Çok yoğun çalışıyoruz hastanede ve biraz tedirgin çalışıyoruz ve onun verdiği bir stres oluyor buralara gelmek deşarj olmak açısından çok önemli hafta başı işe gittiğimizde böyle bir yerden döndükten sonra motive olmuş olarak başlıyoruz başka tatil yerlerini tercih etsem bu şekilde başlayamam işe” dedi.

Emli Vadisi'ne Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyünden 7 kilometrelik yolla ulaşmak mümkün.