‘Altay' oyunu ile görme engelliler de oyuna dahil edildi

Altay ismi verilen ve Türk kültürünü gözeterek hazırlanan kutu oyunu, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bin 613 proje arasında Türkiye 4.'sü oldu. 3D tasarım, müfredata, dil becerilerine uygunluk, Türk kültürünü aktarma ve engelli bireyleri oyuna dahil etmeyi gözeten ‘Altay' oyununda, oyun kartları üzerine Braille alfabesi yer alıyor. Braille alfabesi sayesinde görme engelli oyuncular da kartlar üzerinde yer alan Türk mitolojisi figürlerini, Türk kültürünü, atasöz ve deyimleri anlatarak hem eğleniyor hem öğreniyor. Görme engelli öğrencilerin etkinliklerde yer alabilmesini amaçlayan öğrenciler, engelli bireylerle kutu oyunları yoluyla empati yeteneklerini de geliştiriyor.

Proje hakkında bilgi veren BİLSEM öğrencisi Talha Efe Üstün, "Projemizde literatüre baktığımız zaman Türk kültürüne yönelik Türkçe oyunların çok az olduğunu gördük. Bundan dolayı böyle bir oyun yapmak istedik biz. İlk başta nasıl bir şey yapabiliriz diye düşündüğümüzde görme engellilere yönelik kutu oyunlarının hiç olmadığını gördük ve bu yönde bir şey yapmak istedik. Böylece görme engellilerle beraber bu oyunu oynayabileceğiz ve Türk kültürünü onlarla beraber öğrenebileceğiz. Diğer kutu oyunlarına nazaran bizim kutu oyunumuzda 3D tasarım, müfredata uygunluk, dil becerilerine uygunluk ve görme engellilerin gözetilmesi ve Türk kültürünü aktarma bulunmaktadır. Böylece bizim kutu oyunumuz diğer oyunlardan daha farklı ve daha gelişmeye müsait bir oyundur" dedi.

BİLSEM öğrencisi Efe İmre, "Oyunumuz iki gruptan oluşuyor. Oyuncular öncelikle zar atıyorlar ve zarın geldiği renkteki kartı seçip birbirlerine anlatmaya çalışıyorlar o bilgiyi. O bilgiyi anlatırsa ve rakip takım onaylarsa eğer kartı çeken takım zardaki sayı kadar puan almış oluyor sonra piyon ilerliyor ve finale ilk ulaşan kazanıyor. Görme engelliler içinde Braille alfabesine yönelik kartlar hazırladık onların baskılarını kendimiz hazırladık görme engellilerin oynamasına da dikkat ettik özellikle. İleriden bir yazılım sayesinde bu oyunu sadece görme engellilerin de oynayabileceği bir hale getirmeyi de düşünüyoruz” diye konuştu.

Türkçe öğretmeni proje danışmanı Eser Kahraman, "Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi olarak öğrencilerimizle birlikte bir TÜBİTAK projesi hazırlamayı düşündük ve öğrencilerimiz literatürü taradıklarında kutu oyunlarının özellikle Türk kültür öğelerine yer vermediğini, Türkçe dersinde oynanabilirliğinin çok az olduğunu ve aynı zamanda görme engellilere yönelik olmadığını gördüler. Buna yönelik çalışmalarını hızlandırdılar, ben de onlara danışmanlık yaptım. Aynı zamanda öğrencilerimizin 3 boyutlu tasarım becerilerini kullanmalarıyla böyle bir oyun ortaya çıktı. Projemize aynı zamanda Türk Patent Kurumu'na faydalı model başvurusu yaptık, 3-4 aylık bir değerlendirme süreci olacak inşallah bu yönde olumlu bir sonuç çıkarsa oyunumuzun oynanabilir ve üretilebilir bir hale gelebileceğini düşünüyoruz” dedi.