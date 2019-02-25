Alternatif Tıp Sülük ve Ozon tedavisine yoğun ilgi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete sunulan Sülük ve Ozon tedavisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Hastane içerisine açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Noktasında Sülük ve Ozon tedavisine başlandı. Eklem rahatsızlığının yanı sıra birçok rahatsızlığa destek tedaviye destek olan noktada uzman görevliler tarafından hizmet veriliyor.

Geleneksel Tıp Uzmanı Metehan Duran tarafından yapılan uygulamada, tıbbi sülükler hekimler tarafından iltihaplı ve kireçli romatizma, varis gibi birçok hastalığın tedavisine yardımcı bir metot olarak hastalara uygulanıyor.

Metehan Duran, ‘‘Hastamızın bel ve boyun şikayetleri mevcut. Yapılan MR görüntülemesinde bel ve boynunda fıtıklaşmış diskleri mevcut. Normalde ozon tedavisini disk içine uygulayabiliyoruz ama klinik şartlarımızda diskin etrafına ozon gazını uygulayarak disk içine nüfus etmesini sağlayabiliyoruz.Bu tedavinin etkinliği şöyle yapılan bilimsel çalışmalarda cerrahiye kıyasla daha etkin olduğu görülmüş , 10 yıla kadar etkinliği olduğu görülmüş en önemli avantajı da hastayı ayaktan tedavi edebilmemiz.Ameliyatın gerektirdiği ameliyat öncesi hazırlık ondan sonra hastanın cerrahi bir işleme maruz kalması, cerrahi sonrası enfeksiyon gibi komplikasyonlardan koruyan, tedavi sonrası hastanın günlük yaşamına devam etmesini sağlayan kolay bir tedavi yöntemi" dedi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları merkezinde yapılan sülük tedavisi ile ilgili de bilgi veren Geleneksel Tıp Uzmanı Dr. Metehan Durukan, "Bir çok sülük cinsi bulunmakta. Sülüğün şöyle faydaları var. Halkımız şöyle biliyor pis kan emdiğini zannediyor ama öyle bir şey yok.Canlı kendi ihtiyaçlarını karşılarken emerken yapılan araştırmalarda salgıladığı enzimlerin yüzden fazla enzim olduğu bulunmuş.Bunlar dışında ödem çözücü maddeler aynı zamanda ağrı kesici özelliği olan maddeler , antibiyotik özelliği olan maddeler, kan sulandırıcı özelliği olan maddeler ve pıhtı eritici özelliği olan ve bir çok bu şekilde etken maddenin olduğu bulunmuş.Kullandığımız hasta popülasyonu geleneksel olarak isteyen insanlar da oluyor aynı zamanda dolaşım yetmezliği olan hastalarda, uzuv kopması sonrasında mikro cerrahiyle opere edilen hastaların uzvunun kanlanmasını sağlamak için aynı zamanda plastik cerrahlar da kullanıyor" dedi.

Sülük uygulanacak kişinin hikayesinin önemine de değinen Durukan, "Herhangi bir kan sulandırıcı ilaç kullanıyor mu , kanamayla ilgili bir ilaç kullanıyor mu bunları tespit etmemiz lazım.Bu tedavinin kullanılmadığı hastalar da var. Mesela kemik iliği ile alakalı lenfoma hastalarına lösemi hastalarına bu tedavi uygulanmaz.Sülüğü uyguladıktan sonra da bir takım enzimler salgıladığı için , kanı sulandırdığı için bir gün boyunca o ısırık yerinde kanaması durmaz hastanın onun için oraya baskılı pansuman uyguluyoruz.Bir gün boyunca duş almaması orayı ıslatmaması gerekiyor" dedi.

Halk arasında bilinen yanlışlar konusunda da uyarıda bulunan Dr.Metehan Durukan sülüğü defalarca kusturarak kullanmanın yanlış olduğunu ifade etti.