Altunhisar'da 60 çocuk sünnet edildi

Altunhisar'da ilçesinde Kaymakamlık tarafından farklı yaşlardaki 60 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi.

Altunhisar Kaymakamlığı, yetim ve öksüzler, ihtiyaç sahibi aile çocukları başta olmak üzere 60 çocuğun sünnet edilmesi amacıyla tören düzenledi. Altunhisar Devlet Hastanesi'nin desteği ile düzenlenen törende, sünnetleri Altunhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Huzeyfe Mahmut Güler, Ağabeyi Uzman Hekim Yunus Güler, Toplum Sağlığı Teknisyeni Recep Arı ve Altunhisar Devlet Hastanesi Müdürü Hikmet Özdemir yaptılar.

Törende çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sünneti yapılan 60 çocuktan 45 tanesi Altunhisar Merkez köy ve kasabalarda yaşayan çocuklar, 12 tanesi Çiftliklerde çalışan Suriye'li ailelerin çocukları, 3 tanesinde tarım işçilerinin çocukları.

Organizenin ev sahipliğini yapan Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay, sünnet olacak çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilendi.

Kaymakam Ömer Özbay, çocukların ve ailelerin yüzlerindeki heyecana ve sevince ortak olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sünnetin, erkek çocuklar için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Kaymakam Özbay, “Bugün çocuklarımız için yeni bir başlangıç olacak. Erkek çocuklarımız için sünnet, kültürümüzde ve dinimizde bir başlangıç noktasıdır. Halk tabiri ile erkekliğe ilk adım noktasıdır. Umuyorum ki; bu sünnet, onların geleceğinde hep güzel geçmesini sağlar”dedi.

Toplu sünnet etkinliği ise 5 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.