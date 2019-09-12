Anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine okulu sevdirecek etkinlikler yapıldı

sınıf öğrencilerine yönelik okula motive olmalarını sağlamak amacıyla ‘Okula Sporla Başlıyorum' projesi başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, “Okula Sporla Başlıyorum Projesi” Niğde'de başladı. Cumhuriyet İlkokulunda başlayan projede Gençlik Liderleri ve Antrenörler öğrencilere çeşitli oyunlar oynattı.

Yüzlerce öğrencinin katıldığı etkinliklerde öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Çocuklarımızın geleceğinin sporla iç içe olacak

Dijital oyun ve teknolojik bağımlılığını en aza indirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, projenin ile ilgili şunları söyledi: ‘‘Projemizin temel amacı, okula yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerinin okula alışma süreçlerinde yaşadıkları zorlukları en aza indirmek ve çocuklarımıza okullarımızın, spor salonlarımızın, gençlik merkezlerimizin güvenilir ve doğru yerler olduğunu anlatmaktır. Ayrıca gençlik liderlerimiz ve antrenörlerimiz ile birlikte çocuklarımıza eğitsel oyunlar oynatarak okulu ve sporu sevmelerini amaçlamaktayız. Bunun sonucunda ise çocuklarımız sporla kaynaşacak, eğlenceli ve hareketli vakitler geçireceklerdir. Gençlik liderlerimizin ve antrenörlerimizin seferber olarak yaptıkları bu faaliyetler sonucunda çocuklarımızın dijital oyun ve teknolojik bağımlılığını en aza indirmeyi de hedeflemekteyiz. Çocuklarımızın geleceğinin sporla iç içe olması için, basınımızın desteği ile 7' de 70' e tüm halkımızı spor salonlarımıza ve gençlik merkezlerimize davet ediyor, okula yeni başlayan çocuklarımız başta olmak üzere yeni eğitim-öğretim yılının öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum''.

Niğde Milli Eğitim Müdürü H. İbrahim Yaşar ise ‘Öğrencilerimize okulu, sporu sevdirmek amacıyla bir protokol imzaladık. Bu etkinlik eğitim ve öğretim boyu anaokulları ve 1. sınıflarda devam edecek'' dedi.