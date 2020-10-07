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Aşağı Kayabaşı Mahallesi Yol Çalışması devam ediyor

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2020 yılı programı doğrultusunda şehir içi trafik konforunu artırmak için yürüttüğü yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Bu kapsamda Aşağı Kayabaşı Mahallesi Önder ve Zarif Sokakta 1 km uzunluğundaki ve 18 m genişliğindeki yeni yol çalışması süratle devam ediyor. Bu yolun tamamlanması ile mahalle sakinleri hem yeni bir yola hem de güzel bir caddeye kavuşmuş olacak.


Mahalleye giriş ve çıkışları büyük oranda rahatlatacak olan ve ulaşım kalitesini artırmak adına yapılan çalışmalar başta mahalle sakinleri olmak üzere vatandaşlar tarafından da takdir topladı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Özdemir; “Niğde'mizin her mahallesine her noktasına hizmet götürebilmek için canla başla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Projelerimizde ve çalışmalarımızda önceliğimiz birinci derece ihtiyaç olan yerlerdir. Asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirileceğiz. Niğde Belediyesi olarak halkımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz, hiç kimsenin şüphesi olmasın ilimizi en iyi noktalara beraber taşıyacağız” dedi.

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