Asker eğlencesinde hava ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı

Niğde'de asker eğlencesinde rastgele ateş açılması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde düğün salonu önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi veya kişilerce havaya açılan ateş sonucu seken kurşunlar 56 yaşındaki Ö.T.'nin göğsüne ve 20 yaşındaki M.T.'nin koluna isabet etti. Olayın 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ö.T.'nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.