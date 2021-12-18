İhlas Haber Ajansı

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ATM'de para çekerken hayatının şokunu yaşadı

Niğde’de bir binanın dış cephesinden düşen sıva parçaları, ATM’de para çeken vatandaşın üzerine düştü.

Niğde'de bir binanın dış cephesinden düşen sıva parçaları, ATM'de para çeken vatandaşın üzerine düştü.


Edinilen bilgiye göre olay Bankalar Caddesi üzerinde bir bankanın önünde meydana geldi. ATM'de para çeken 39 yaşındaki Niyazi Ö.'nün başına binanın tepesinden sıva parçaları düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Niyazi Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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