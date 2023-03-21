Avukatlar, şehitler için 100 metrelik bayrak açtı

Niğde Baro Başkanlığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla “Şehitleri Anma ve Bayrak Yürüyüşü" düzenledi.

Belemedik'te gerçekleşen etkinlikte avukatlar aileleriyle birlik 100 metrelik Türk bayrağı açtı. Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, "Vatan, insanların özgürce, baskı ve zulümden uzak, huzur içinde yaşadıkları kutsal topraklardır. 18 Mart 1915, Türk Milletinin destan yazdığı tarihtir. Bu gün; Türk Milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini, 'Çanakkale geçilmez' sözleri ile vücut bulan, kadını erkeği, genci ve yaşlısıyla, Türk Milletinin varoluş mücadelesinin temelinin atıldığı gündür" dedi.

Öztürk, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü'nün 108. yıldönümünde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak, bu büyük zaferi milletimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün Çanakkale kahramanlarını saygı, minnetle ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.